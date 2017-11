Egypt i sorg etter brutal massakre mot sufi-moské

Angrepet var retta mot ein sufi-moské i byen Bir el-Abd nord på Sinai-halvøya og kom midt under fredagsbønna. Fredag kveld var minst 235 menneske stadfesta drepne. Minst 125 personar er såra.

Væpna menn i fire terrengkøyretøy opna eld mot menneska inne i bygningen. I tillegg vart det løyst ut éi eller fleire bomber i og utanfor moskeen. Skrekkslagne menneske som prøvde å flykte, vart meidde ned av angriparane, som deretter forsvann frå staden.

Augnevitne fortel at angriparane hadde blokkert vegane bort frå moskeen ved å sprengje bilar som vart ståande i brann. Dermed greidde ikkje folk å komme seg unna.

Ifølgje egyptiske medium deltok fem personar i angrepet.

Moskeen er mykje nytta av tilhengarar av sufisme, ifølgje ein lokal stammeleiar. Sufimuslimane følgjer ei retning innan den islamske mystikken og blir ofte skulda for kjettarskap av ytterleggåande islamistar.

Mange av deltakarane i fredagsbønna var arbeidarar frå ein saltfabrikk like i nærleiken. Blant offera skal det òg ha vore fleire vernepliktige soldatar.

Lover brutal hemn

Få timar etter angrepet heldt presidenten i Egypt, Abdel Fattah al-Sisi, ein tv-tale der han lovde å bruke «brutal makt» for å hemne angrepet.

– Hæren og politiet vil hemne våre martyrar og med makt gjeninnføre tryggleik og stabilitet på kort tid, sa Sisi, som var synleg opprørt.

Han sa òg at Egypt kjempar mot militante islamistar på vegner av resten av verda.

Presidentkontoret har kunngjort ein tre dagar lang nasjonal sørgjeperiode.

Det er første gong at det blir gjennomført eit større terrorangrep mot ein moské i Egypt. Tidlegare har slike angrep vore retta mot koptiske kyrkjer både i Kairo og andre byar.

Ingen hadde fredag kveld meldt at dei stod bak angrepet, men ekspertar er einige om at angriparane truleg høyrer til lokale jihadist-grupper. Dei har vore aktive i området gjennom fleire år.

Etter at Sisi og militæret greip makta frå Det muslimske brorskapet i eit kupp sommaren 2013, har militæret prøvd å slå ned opprøret i Sinai-ørkenen, men så langt har resultata late vente på seg. I haust har fleire titals soldatar vorte drepne i bakhaldsangrep.

Trur IS står bak

Den svenske Midtausten-forskaren Per Jönsson trur det er IS som står bak angrepet. Han meiner det kan vere snakk om eit hemnangrep for tapa gruppa har lidd i Syria, Irak og andre land.

– Når jihadistane er på retrett, må dei nøye seg med dei mjuke måla, enten det er i Paris, Stockholm eller i Sinai, seier han til TT.

Egypt-forskar Jacob Høigilt ved Institutt for fredsforsking PRIO meiner likevel at angrepet må forståast ut frå lokale egyptiske forhold.

– Samtidig som jihadistane er aktive, er det sterk misnøye i lokalbefolkninga med dei sentrale styresmaktene, og dette er ei eksplosiv blanding, seier Høigilt til NTB.

Han er sterkt kritisk til korleis president Abdel Fatah al-Sisi har handtert situasjonen.

– Sisi og regimet har hatt stø kurs mot stadig dårlegare tilstandar. Det er eit inkompetent og frykteleg undertrykkjande regime. Dei haustar som dei har sådd, seier Høigilt.

– Barbarisk

Etter angrepet har ei rad land uttrykt si medkjensle og fordømt angrepet. Kondolansane har strøymt inn både frå USA, Russland, Israel, Frankrike, Storbritannia, Dei sameinte arabiske emirata og generalsekretær Jens Stoltenberg i Nato.

USAs president Donald Trump kallar angrepet forferdeleg og feigt, mens Storbritannias utanriksminister Boris Johnson karakteriserer det som barbarisk.

Den internasjonale flyplassen i Kairo utvida kontrollen etter terroraksjonen fredag, og soldatar patruljerte i gangane og sjekka passasjerar.

