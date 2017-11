Politiaksjon avblåst etter meldingar om skot i London 

Klokka 16.38 fredag ettermiddag fekk politiet mengder av telefonar frå folk som rapporterte om at det losna skot fleire stader på Oxford Street og ved t-banestasjonen Oxford Circus.

– Med tanke på innhaldet i den informasjonen vi fekk, handterte vi situasjonen som om det var terror, noko som òg innebar utplassering av væpna politi, skriv Metropolitan Police i London på Twitter.

Da meldingane kom, var gatene fulle av folk i samband med Black Friday-handelen, og fleire stader sprang folk i panikk for å komme seg bort frå området. Etter om lag ein time kunne politiet likevel komme med roande nyheiter:

– Det er førebels ingen bevis for at det er fyrt av skot, eller at nokon er såra, og ingen spor etter mistenkte i Oxford Street, opplyste trafikkpolitiet i London klokka 17.39.

Ein halvtime seinare opplyste politiet at aksjonen var avblåst, og folk som søkte tilflukt i bygningar i området, vart oppfordra til å dra. Ei kvinne skal ha vorte lettare skadd da ho forét Oxford Circus Station under evakueringa, men utover dette er det ikkje meldt om skadar.

– Vi forstår at hendingar som dette skaper panikk og uro. Derfor vil vi gjerne takke alle London-innbyggjarar for tolmodet deira under denne hendinga. Våre folk vil framleis vere svært synlege i kveld for å roe folk.

