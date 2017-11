Sosialdemokratane klare for samtalar med Merkel

– SPD er overbevist om at samtalar må finne stad. SPD held ikkje døra lukka, sa generalsekretæren i partiet, Hubertus Heil, fredag morgon.

Avgjerda inneber heilomvending for det sosialdemokratiske partiet og kom på plass etter eit åtte timar langt møte på partikontoret i Berlin, skriv Financial Times.

Torsdag uttalte partileiar Martin Schulz at han er sikker på at det kjem på plass ei god løysing. Schulz har dei siste dagane vore under hardt press fordi han har avvist moglegheita for å danne ny regjering saman med kristendemokratane og statsminister Angela Merkel.

Fleire av Schulz' partifellar i sosialdemokratiske SPD har prøvd å få leiaren til å endre syn. Nokre meiner også at partiet bør kunne godta at Merkel dannar ei mindretalsregjering.

Torsdag møtte Schulz president Frank-Walter Steinmeier, som prøver å overtale dei største tyske partia til å gjere meir for å få på plass ei ny regjering. Alternativet er nyval, som Steinmeier håpar å unngå.

– SPD er fullstendig klar over sitt ansvar i den vanskelege situasjonen no, sa Schulz til nyheitsbyrået DPA i forkant av møtet med presidenten.

Møtet varte i over ein time. Deretter orienterte Schulz partileiinga om det som vart sagt. Innhaldet frå samtalen mellom Schulz og Steinmeier er ikkje blitt offentleggjort.

