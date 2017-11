Prins Harry: Kjærleik ved første blikk

Måndag formiddag kom nyheita som britiske kongereporterar har venta på i vekevis. Prins Harry (33) har forlova seg med Meghan Markle (36), og paret skal gifte seg våren 2018.

Dei to har vore kjærastar sidan juli 2016, og forholdet vart stadfesta offisielt i november same året.

– Det var kjærleik ved første blikk, sa prinsen da paret møtte pressa under ein fotoseanse utanfor Kensington Palace måndag ettermiddag.

– Ho snubla inn i livet mitt, sa Harry i eit intervju med BBC seinare på måndagskvelden, der han fortalde at dei to møttest på ein "blind date" som ein felles venn hadde stelt i stand.

– Romantisk frieri

I intervjuet fortalde prinsen at han fridde ein novemberkveld mens dei var heime og laga steikt kylling til middag.

– Det var ei fantastisk overrasking, det var så romantisk, sa Markle og la til at ho svarte ja med ein gong.

Forlovingsringen, som prins Harry har designa sjølv, er mellom anna sett saman av to diamantar som høyrde til i smykkesamlinga til mor hans, prinsesse Diana.

Både prins Charles og dronning Elizabeth og mannen hennar, Philip, seier dei er oppglødde over forlovinga og ønskjer paret all mogleg lykke.

Mor med dreadlocks

Men Meghan Markle er langt frå noko vanleg prinsesseemne, ifølgje BBC-kommentator Daniela Relph.

Av yrke er ho skodespelar, kanskje mest kjent frå rolla som Rachel Zane i den amerikanske tv-serien «Suits».

Ho har vakse opp i Los Angeles, har kvit far og svart mor, og ho har engasjert seg for likestillingsarbeid i FN-organisasjonen UN Women.

I eit intervju med magasinet Ebony har ho fortalt at ho brukte lang tid på å finne seg sjølv:

– Mor mi er 100 prosent svart og har "dreadlocks". Og når folk finn ut at den jenta frå «Suits» er dottera hennar, oppstår det ofte ei slik fråkopling og av og til vantru.

Trettiseksåringen har òg eit to år langt ekteskap bak seg, med filmprodusenten Trevor Engelson. Det har fått enkelte britiske kommentatorar til å samanlikne henne med kronprinsesse Mette-Marit, som var åleinemor da ho møtte kronprins Haakon.

Stoppa i London

Da forholdet til prins Harry først vart kjent, gjorde delar av den britiske pressa mykje ut av at ho hadde vakse opp i det som vart sagt å vere eit sterkt belasta miljø i Los Angeles. I realiteten voks ho opp i eit velståande område kalla «Black Beverly Hills».

På eit tidspunkt rykte prins Harry ut og kritiserte dekninga og meinte pressa spelte på rasemessige undertonar og bad om respekt for privatlivet.

Rykta om at dei kom til å forlove seg, har gått sidan Markle nyleg kom til London. Førre veke vart ho observert mens ho var ute og handla, og ho skal òg ha tatt med seg dei to hundane sine til den britiske hovudstaden, ifølgje The Sun.

Paret var for første gong saman med på eit offisielt arrangement i september. Det var under opninga av Invictus Games i Toronto, eit internasjonalt idrettsarrangement for såra soldatar som prins Harry har tatt initiativ til, ifølgje BBC.

– Forelska

Same månaden sa Markle til magasinet Vanity Fair at «vi er to menneske som er ordentleg lykkelege og forelska».

Prins Harry er den yngste av dei to sønene til prins Charles og avdøde prinsesse Diana. Prins William, Harrys storebror, og kona hans, Kate, seier at dei er «svært begeistra for Harry og Meghan».

– Det har vore fantastisk å bli kjent med Meghan og sjå kor lykkelege ho og Harry er saman, skriv dei i ei fråsegn.

Prins Harry har sjølv bakgrunn frå det britiske forsvaret, der han mellom anna har vore helikopterpilot. Han er òg kjent for det sterke engasjementet sitt for velgjerdsarbeid, ei interesse han deler med den framtidige hustrua.