SOHR: Minst 18 sivile drepne av regjeringshæren nær Damaskus

To av dei atten drepne var barn, ifølgje opplysningar som eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har henta inn. 45 personar vart såra, fleire av dei alvorleg, og dødstalet kan derfor stige, opplyste SOHR måndag ettermiddag.

Angrepa kom måndag i Aust-Ghouta, som er eitt av dei siste områda i Syria som framleis er kontrollert av opprørarar. Aust-Ghouta ligg like utanfor dei austlege forstadene til Damaskus og omfattar fleire landsbyar.

Området er ei av fire soner som vart etablerte tidlegare i år i samsvar med ein våpenkvileavtale som Russland, Iran og Tyrkia forhandla fram. Men dei siste dagane har det brote ut nye valdshandlingar i området.

Søndag vart minst 23 sivile drepne i den same regionen, fire av dei barn, i luftangrep utført i regi av det syriske regimet. Dei siste to vekene har over 100 personar vorte drepne i Aust-Ghouta, ifølgje ei oversikt frå SOHR.

Befolkninga i Aust-Ghouta er ramma av ei alvorleg humanitær krise, og mange svelt etter fleire år med krig.

