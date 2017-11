Pence: USA vurderer aktivt å flytte ambassaden frå Tel Aviv til Jerusalem

Pence fortalde dette i opningstalen sin i New York tysdag på eit arrangement for å markere at det er 70 år sidan FN-avstemminga førte til opprettinga av staten Israel.

FN-ambassadørar, diplomatar og jødiske leiarar var til stades under arrangementet i Queens Museum, der avstemminga i FNs hovudforsamling skjedde om kvelden 29. november 1947. Museets hovudbygning fungerte som mellombels hovudkvarter for FN.

Trump sa under valkampen at han ville støtte flytting av ambassaden, men unnlét å nemne temaet då han besøkte Jerusalem i år. 1. juni var Trump framleis tilbakehalden, men ein talsperson understreka at det ikkje er spørsmål om viss, men når. Ei årsak til Trumps utsetjing av planane var at han ønskte å skape nytt liv i fredssamtalene mellom Israel og palestinarane.

Kongressen vedtok i 1995 ei lov som slo fast at det skal vere USAs politikk å flytte ambassaden til Jerusalem. Vedtaket var ei symbolsk støtte til Israels krav om at byen må vere hovudstaden i landet. Lova inneheld ein klausul som gjer at kvar president sidan den gong kan skrive ut og fornye ei seks månaders utsetjing på ambassadeflyttinga.

Pence skal i neste månad til Israel.

(©NPK)