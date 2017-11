Frankrike, afrikanske land og FN i hastemøte om slaveri i Libya

Møtet er lagt til Abidjan i Elfenbeinskysten onsdag kveld, der EU og Afrikaunionen tidlegare på dagen starta toppmøtet sitt.

I møteinnkallinga, som president kontoret til Emmanuel Macron har kunngjort, heiter det at Tysklands statsminister Angela Merkel skal vere til stades under hastemøtet for å diskutere korleis ein kan få bukt med slavehandelen av flyktningar i Libya.

(©NPK)