Libya tillèt evakuering av migrantar etter hastemøte

Det skjer etter at det tidlegare denne månaden kom fram at menneske i fleire flyktningleirar i Libya er utsette for slavehandel.

Leiarar frå Libya, Frankrike, Tyskland, Tsjad og Niger, i tillegg til fem andre land, var til stades då avgjerda om å evakuere migrantar vart tatt. Dei fleste av dei vil bli sendt til heimlanda sine, stadfestar Frankrikes president Emmanuel Macron.

– Libya har stadfesta at dei vil identifisere leirane der desse barbariske handlingane har skjedd, sa Macron etter møtet.

Tidlegare har ei rekke organisasjonar åtvara om at migrantar som blir sitjande fast i Libya i forsøk på å nå Europa, lever under forferdelege forhold i fangeleirar. Dei har også skulda EU for å bidra til lagnaden til migrantane ettersom unionen har innleidd eit samarbeid med den libyske kystvakta for å hindre at migrantar tar seg til Europa.

Møtet fann stad i Abidjan i Elfenbenskysten onsdag kveld, der EU og Afrikaunionen tidlegare på dagen starta toppmøtet sitt.

(©NPK)