Palestinar skoten og drepen på Vestbreidda

Ifølgje det israelske militæret blei ei gruppe på rundt 20 busetjarar angripne av palestinske steinkastarar då dei var på tur gjennom den palestinske byen Qusra. To israelarar skal ha blitt skadde. Ein person i det israelske følget opna eld mot steinkastarane, og trefte 47-åringen.

Frå palestinsk hald blir det derimot meldt at 47-åringen blei skoten og drepen då han jobba på eit jorde. Ifølgje ein palestinsk offentleg tenestemann skal gruppa med busetjarar ha konfrontert 47-åringen og bede han om å flytte. Då han nekta skal han ha blitt skoten i brystet.

Sidan oktober 2015 er over 300 palestinarar drepne av israelske soldatar og busetjarar. 51 israelarar, to amerikanarar, to jordanarar, ein eritrear, ein sudanar og ein brite er i same periode drepne i området.

Gazastripa har vore omringa sidan Israel trekte seg ut av enklaven i 2005.

(©NPK)