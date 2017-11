Sør-Korea fryktar nordkoreansk rakettest før OL

– Det er viktig at vinter-OL i Pyeongchang vert halde i ein stabil atmosfære, sa Sør-Koreas gjenforeiningsminister Cho Myoung-Gyon torsdag.

Utsegnene kjem etter rapportar om at ei årlege militærøving for Sør-Korea og USA kanskje vert utsett for ikkje å gå samstundes med OL og Paralympics.

Det er den sørkoreanske fjellbyen Pyeongchang som er vert for vinter-OL i 2018. Byen ligg 80 kilometer frå grensa til Nord-Korea. Leikane går av stabelen 9. februar, medan Paralympics startar 9. mars.

Den årlege militærøvinga startar som regel seint i februar eller tidleg i mars, og varer til slutten av april. Det nordkoreanske regimet meiner Sør-Korea og USA øver på ein invasjon av Nord-Korea. Som svar på øvinga har dei dermed fleire gonger tidlegare utført eigne militærøvingar, som har inkludert rakettestar.

Nyheitsbyrået Yonhap har sitert kjelder frå det sørkoreanske forsvaret som seier det kan bli aktuelt å utsetje militærøvinga for å unngå at den overlappar med OL. Nord-Korea testa tysdag ein ballistisk rakett av typen Hwasong-15. Nordkoreanske styresmakter hevdar raketten kan nå heile USA.

