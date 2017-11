Tidlegare oljeministrar i Venezuela arrestert i korrupsjonssak

– Ein operasjon leidd av den militære etterretningstenesta i landet førte til arrestasjonane av Eulogio del Pino og Nelson Martinez, sa riksadvokat Tarek William Saab til journalistar i Caracas torsdag.

Del Pino var PDVSA-sjef fram til august og blei då utpeikt til oljeminister. Martinez var oljeminister fram til august og blei då utpeikt til PDVSA-sjef.

Søndag avgjorde president Nicolás Maduro å avsette del Pino som oljeminister og Martinez som PDVSA-sjef.

Arrestasjonane av dei to oljetoppane er ledd i ei større korrupsjonsetterforsking som venezuelanske styresmakter har sett i verk.

Saab kunngjorde også torsdag at han har beordra arrestasjonar av 16 personar som ledd i korrupsjonsetterforskinga.

I førre veke uttalte Saab at seks toppleiarar i det venezuela-eigde, amerikanske oljeselskapet Citgo var arresterte i Venezuela. Fem av dei hadde amerikanske pass. Saab antyda at dei kan ha hjelpt ei «framand makt» med ein strategi om å ramme Venezuela.

Tidlegare denne månaden kunngjorde Saab at ein statssekretær og ni PDVSA-tilsette skulle varetektsfengslast for juks med produksjonshallane for råolje. Totalt er rundt 50 tilsette i selskapet arrestert etter Saab i august tok over som riksadvokat og starta korrupsjonsetterforsking.

Den nye PDVSA-sjefen og oljeministeren Manuel Quevedo, ein tidlegare general, sa til journalistar til stades under OPEC-møtet i Wien torsdag at oljeproduksjonen i Venezuela var i ferd med å saboterast som forstadium til eit kupp.

(©NPK)