Michael Flynn er sikta for å ha loge om Russland-kontakt

Flynn er kalla inn til ein høyring i regi av dommar Rudolph Contreras i ein føderal rettsbygning i Washington D.C. klokka 10.30, det vil seie klokka 16.30 norsk tid. Det opplyser kontoret til spesialetterforskar Robert Mueller.

Det er venta at Flynn kjem til å erklære seg skuldig i å ha loge om kontakt med ambassadøren i Russland Sergej Kisljak, melder nyheitsbyrået AP.

I førre veke skreiv The New York Times at advokatane til Flynn og Trumps hadde slutta å utveksle informasjon, noko som ifølgje avisa tyda på at Flynn anten allereie hadde begynt å samarbeide med Mueller, eller var i ferd med å gjere det.

Flynn, som fekk sparken berre veker etter å ha blitt utpeikt til president nasjonal sikkerheitsrådgivar for Donald Trump, står sentralt i den pågåande etterforskinga av kva slags kontakt det har vore mellom Russland og staben til Trump under presidentvalet i fjor. Flynn fekk sparken då det blei avslørt at han ikkje hadde informert om kontakt med russiske styresmakter.

Han begynte tidleg å samarbeide med Trump og var ein viktig rådgivar som blant anna stod bak slagordet til Trump «America First». Flynn har også tatt til orde for tettare band til Russland.