Skulebuss køyrde inn i bru i Linköping

Det er ikkje kjent kor alvorlege skader dei to vaksenpersonane har. Ifølgje Aftonbladet blei ingen av barna skadd i ulykka.

Den involverte skulebussen er ein såkalla dobbeltdekkar, og dei første meldingane gjekk ut på at bussen hadde køyrd inn i ei bru. Delar av taket på bussen har nærmast blitt skrella av.

Fleire av dei vaksne og barna skal ha sete øvst i bussen, blant andre dei to vaksne som er sendt til sjukehus. Både dei fysisk uskadde vaksne og barna som var med i bussen, er køyrde til sjukehus for kontroll. Politiet opplyser at mange av dei var sjokkskadde.

– Det har vore to skuleklasser saman med lærarar og personale om bord i bussen. Alle barna er no ute av bussen og blir tatt hand om av helsepersonell og lærarar på staden. Fleire foreldre har også komne, seier Thomas Agnevik, pressetalsperson for politiet i Östergötland.

Elevane kjem frå Rosendalsskolen i Linköping, ein skule som har elevar frå førskule og opp til femte trinn.

Politiet har opna sak og driver no med undersøkingar for å avdekkje om ulykka kjem av aktløyse.

– Vi har ikkje arrestert nokon, men gjennomfører undersøkingar, det er rutine, seier Agnevik. Bruaen var tydeleg skilta med høgdeskilt. Bussen skal gå gjennom ei kriminalteknisk undersøking.

Linköping er eit trafikknutepunkt og all togtrafikk blei stoppa etter undersøkinga.

