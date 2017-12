SPD vil forhandle med Merkel om ny regjering

Representantane på landsmøtet til SPD slutta seg til den innstendige oppfordringa frå partileiar Martin Schulz med klart fleirtal torsdag.

Under innleiinga på det tre dagar lange SPD-landsmøtet understreka Schulz at partiet no kan vere i posisjon til å krevje betydelege innrømmingar, ikkje minst ei styrking av EU-samarbeidet. Tyskland er framleis utan regjering, ti veker etter valet.

– Vi skal ikkje gå i regjering for alle pris, men vi må heller ikkje forkaste alt snakk om regjeringssamarbeid, sa partileiaren.

Trass i motstand i fleire leirar i SPD, stilte landsmøtet seg bak sin partileiar. Men mange delegatar, særleg blant dei yngre, meiner at det elendige valet i haust nettopp kjem av regjeringssamarbeidet med kristelegdemokratane og statsminister Merkel.

SPD gjorde sitt dårlegaste val sidan 1949.

