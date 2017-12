Senator Al Franken trekkjer seg etter skuldingar om seksuell trakassering

Senatoren frå Minnesota var ein gong ei stigande stjerne i det demokratiske partiet, men vart torsdag innhenta av fortida.

Det begynte med at ei kvinne stod fram og fortalde om eit tilfelle i 2006, der Franken tvang seg til eit kyss. Berre timar seinare stod ei anna kvinne fram og sa at senatoren hadde klemt henne rundt livet under ein fotoseanse i 2009.

Franken opptredde som skodespelar før han i 2008 med knapp margin vann ein plass i Senatet. Han har heile tida vore ein engasjert motstandar av president Donald Trump.

