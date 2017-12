Protestane mot Trumps Jerusalem-vedtak har kravd sitt første dødsoffer

Det er det palestinske helsedepartementet som fredag melder at protestane mot president Donald Trumps vedtak har kravd eit liv.

Fleire hundre palestinarar har samla seg ved den israelske grensa, der dei brende bildekk og kasta stein mot soldatar på den andre sida.

Det israelske militæret melder at soldatane har skote og treft to personar som dei meiner leier an i protestane.

(©NPK)