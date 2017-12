Russland: Har ikkje funnet kjelda til radioaktivt utslepp

Konsentrasjonane av stoffet ruthenium-106 var svært høge sør for Uralfjella i Russland, og det er derfor blitt antatt at eit radioaktivt utslepp må ha skjedd her.

Atomanlegget Majak, som ligg i dette området, har vore ein hovudmistenkt. Men både leiinga ved anlegget og russiske styresmakter har avvist at det har vore noko uhell her.

Dette vart fredag teke opp att av det russiske atombyrået Rosatom, som har gjennomført ein inspeksjon ved Majak-anlegget. Inspeksjonen skal ha bekrefta at det radioaktive stoffet ikkje kom herifrå.

Kvar utsleppet skjedde, er dermed framleis eit mysterium. Dei russiske ekspertane trur stoffet kan ha komme frå ein satellitt som fall ned og brann opp i atmosfæren.

Franske atomsikkerheitsmyndigheiter har tidlegare uttalt at stoffet kan ha komme frå eit anlegg som produserer radioaktive materialar. Russiske styresmakter seier dei fortset granskinga av hendinga.

Sjølv om ruthenium-106 vart påvist over store delar av Europa – blant anna i Noreg – var konsentrasjonane så små at stoffet ikkje utgjorde nokon helsefare utanfor Russland.

(©NPK)