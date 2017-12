Terrorsikting mot røyrbombe-mistenkt i New York

– Akayed Ullah, den mistenkte som blei arrestert i gårsdagens terrorangrep i New York, er sikta for ulovleg innehav av våpen, for å støtte ei terrorhandling og for å ha kome med terrortrussel, skriv New York-politiet på Twitter.

Røyrbomba Ullah hadde festa til kroppen eksploderte berre delvis, truleg på grunn av feilkonstruksjon. 27-åringen blei sendt til sjukehus med alvorlege skadar i overkroppen og på hendene.

Tre andre blei først meldt såra i det politiet seier var ein terroraksjon i morgonrushet, men det viste seg seinare at dei slapp frå hendinga med øyresus og hovudverk.

Ifølgje politiet brukte gjerningsmannen julelys, fyrstikker og eit ni volts batteri for å tenne bomba og borrelås for å feste den til kroppen. Politiet meiner han mest sannsynleg fann oppskrifta på internett.

Angrepet skjedde i ein undergang på T-banestasjonen mellom 7th og 8th Avenue i morgonrushet klokka 7.30 måndag, under bussterminalen Port Authority.

– Dette var forsøk på eit terrorangrep. Takk Gud for at gjerningsmannen ikkje klarte å oppnå målet sitt, seier New Yorks ordførar Bill dei Blasio.

Ifølgje amerikanske styresmakter drog Ullah frå Bangladesh til USA på familievisum i 2011, budde i Brooklyn og jobba som taxisjåfør.

(©NPK)