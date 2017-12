AP: Kongressen er einig om skattereform

Representanthuset vedtok sin versjon av skattereforma 16. november, mens Senatet vedtok sin versjon 2. desember.

Dei to kammera har sidan arbeidd med å samkøyre dei to utkasta, noko dei ifølgje kjelder i Det republikanske partiet no har lykkast med. Ifølgje kjeldene står det att enkelte detaljar, men den offisielle kunngjeringa vil komme innan utgangen av veka.

Det endelege utkastet til skattereform vil bli lagt fram for avstemming for ein samla kongress i neste veke, for deretter å hamne på bordet til president Donald Trump til underteikning.

Ifølgje amerikanske medium inneber reforma skattekutt til ein samla verdi av nærmare 1.500 milliardar dollar, rundt 12.000 milliardar kroner, over ein tiårsperiode.

Reforma vil først og fremst senke skatten for bedrifter og velståande amerikanarar, noko som har vore ei kampsak for president Donald Trump og Republikanarane.

Reforma er møtt med krass kritikk både i USA og utlandet.

Finansministrane i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia og Spania minte denne veka sin amerikanske kollega Steven Mnuchin om USAs internasjonale forpliktingar og hevda at reforma kan få alvorlege følgjer for verdshandelen.

Kongressens uavhengige skattekomité la nyleg fram ein analyse som viser at reforma vil bidra til å auke USAs frå før astronomiske gjeld med ytterlegare 1.000 milliardar dollar.

