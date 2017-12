Demokratane augnar nytt håp etter sigeren i Alabama

– Dersom ein demokrat som Doug Jones kan vinne i Alabama, så kan ein demokrat vinne så å seie kvar som helst, konstaterer CNN i ein analyse.

Fleirtalet av veljarane i Alabama har dei siste 25 åra vore trufaste republikanarane. Denne gongen ville dei ikkje la seg representere av Roy Moore i Senatet.

At president Donald Trump snakka varmt om den overgrepsskulda og erkekonservative tidlegare dommaren, hjelpte ikkje.

Pustar letta ut

Moores tap reduserte Republikanaranes fleirtal i Senatet til 51 mot 49, men Mitch McConnell og andre i partileiinga unngjekk eit problem.

McConnell og andre partitoppar frykta at Moore kunne bli ei belasting for partiet etter at fleire kvinner stod fram og skulda han for overgrep gjort mens dei var mindreårige.

– Ein siger for den etablerte delen av partiet, seier førsteamanuensis Hallvard Notaker ved Universitetet i Oslo i ein kommentar til Moores nederlag.

Augnar håp

Neste år er 33 av plassane i Senatet på val, og med sigeren i Alabama augnar Demokratane nytt håp om å vinne tilbake fleirtalet.

25 av plassane som skal fordelast er rett nok i dag opptekne av demokratar, mens berre åtte er opptekne av republikanarar. For å sikre fleirtal må Demokratane derfor kapre minst to plassar frå Republikanarane, utan å miste nokon av dei dei sjølve har i dag.

Dette fordi visepresident Mike Pence med si dobbeltstemme vil tippe vektskåla i Republikanaranes favør dersom partia får 50 senatorar kvar.

Demokratane håpar likevel å vinne i delstatar som Nevada, Arizona og Tennessee, som i dag er representert med republikanarar, men der meiningsmålingar gir dei ein sjanse.

Svart oppslutning

Demokratane har med glede merkt seg korleis Alabamas svarte, som utgjorde 29 prosent av veljarane, heilhjarta slutta opp om kandidaten deira. Heile 92 prosent av dei stemte på Doug Jones.

Meiningsmålingar viser at Trump og Republikanarane slit med oppslutninga også i andre minoritetsgrupper, og skattereforma som no er i ferd med å bli vedtatt, kan komme til å auke fråfallet.

Den svenske USA-forskaren Frida Stranne beskriv utfallet i Alabama som «eit politisk jordskjelv».

– Det skakar Republikanarane i grunnvollane og gir Demokratane ny energi framover, seier ho til TT.

(©NPK)