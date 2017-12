To Reuters-journalistar sakna i Myanmar

Reuters bekreftar ikkje arrestasjonane, men opplyser at to tilsette, myanmarske Wa Lone og Kyaw Soe Oo, forsvann tysdag kveld.

– Vi har meldt dei sakna og gjer alt vi kan for å finne dei, heiter det frå nyheitsbyrået.

Myanmar Press Council seier dei to er arresterte og sikta for å ha «hemmelege politidokument» knytt til den alvorlege krisa i delstaten Rakhine. Kjelder ved den aktuelle politistasjonen der dei to skal sitje, nektar overfor nyheitsbyrået AP for at det er gjort nokon arrestasjonar.

Det myanmarske presseforbundet var tidlegare utnemnt av regjeringa, og det er i dag uklart om forbundet er blitt uavhengig etter at Myanmar fekk ei sivil regjering under leiing av Aung San Suu Kyi.

BBCs lokale kontor melder at dei to journalistane blir avhøyrde ved politistasjonen i Htauk Kyant Township i utkanten av Yangon.

Den vestlege delstaten Rakhine er åstad for ein brutal militærkampanje som har drive over 620.000 menneske frå rohingyafolket på flukt til Bangladesh sidan august. FN har fordømt overgrepa som etnisk reinsing, og flyktningane har skildra omfattande menneskerettsovergrep frå sikkerheitsstyrkane.

Hæren og den sivile regjeringa har i stor grad nekta journalistar og internasjonale observatørar å reise på eiga hand i regionen.

Ei rad journalistar er blitt arresterte i Myanmar så langt i år. Ytringsfridomsaktivistar har åtvara om at pressefridomen er trua under styret til Suu Kyi.

(©NPK)