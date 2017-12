Britain First-leiar arrestert i Belfast

Golding blei torsdag arrestert utanfor rettsbygningen Laganside i Belfast, der han hadde møtt fram for å vise støtte til nestleiar i partiet Jayda Fransen, som er tiltalt for hatkriminalitet.

Politiet i Nord-Irland opplyser at etterforskarar no granskar talar som blei haldne under ein antiterror-demonstrasjon i august og at ein 35-åring, som altså skal vere Golding, i samband med det er teken inn til avhøyr.

Fransen kom til rettsbygningen saman med Golding torsdag, der ho måtte svare på tiltalepunkt om ein tale ho heldt i den same demonstrasjonen i august. Fransen var sist i søkelyset førre månad etter at president Donald Trump hadde retvitra videoar ho hadde lagt ut på internett.

Onsdag laga ho ein ny antimuslimsk video som ho har publisert, melder DPA.

Fransen har takka Trump for å ha retvitra videoane hennar og har bede han om støtte i rettssaka der ho no er tiltalt for hatkriminalitet.

(©NPK)