Amazon kjøpte seg fri frå skattekrav i Italia

Italienske styresmakter har etterforska Amazon for skattesvik mellom 2011 og 2015. I denne perioden skal selskapet ha bokført nærmare 1,3 milliard inntektskroner frå verksemda i Italia i Luxembourg, der bedriftsskatten er langt lågare.

Italia har tidlegare tvinga andre amerikanske IT-gigantar til å gjere opp for seg, blant dei Apple som for to år sidan gjekk med på å etterbetale nærmare 3 milliardar kroner i skatt.

Google gjekk i mai i år med på å betale drygt 3 milliardar kroner til Italia, og Amazon inngjekk fredag ein avtale om å betale nærmare 1 milliard kroner for å få skattekravet ut av verda.

