Rapport: Kina har utvida militæranlegg i Sørkinahavet

Rapporten er laga av den amerikanske tankesmia Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Den konkluderer med at Kina har bygd anlegg som dekkjer eit område på 290.000 kvadratmeter på Paraceløyene og Spratlyøyene i 2017.

Begge øygruppene ligg i Sørkinahavet sør for Hongkong og midt mellom Vietnam og Filippinane. Fere andre land i regionen gjer også krav på dei.

Dei nye kinesiske anlegga består blant anna av flyhangarar, rullebaner, radar- og kommunikasjonsanlegg, kontorbygningar, våpenlager og oppbevaringsbygg for rakettplattformer, ifølgje rapporten.

Både Kina og Vietnam gjer krav på Paraceløyene, mens Den faste valdgiftsdomstolen i Haag konkluderte i 2016 med at Spratlyøyene høyrer til Filippinane. Kina avviste dommen.

Filippinanes president Rodrigo Duterte har stort sett latt den territorielle striden med Kina liggje etter at han vart president i fjor.

