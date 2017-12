Russisk eksminister dømd til åtte års fengsel for storstilt korrupsjon

Straffutmålinga er to år lågare enn påstanden frå påtalemakta som var på ti i høgsikkerheitsfengsel, og bot på over 40 millionar kroner.

Mutinga kom frå toppsjefen i det statlege russiske oljeselskapet Rosneft, Igor Setsjin, som blir rekna som ein nær alliert til president Vladimir Putin.

Uljukajev vart arrestert i Rosnefts hovudkvarter i fjor. Han er den høgast plasserte politikaren som er blitt arrestert i Russland sidan 1993.

Operasjonen mot Uljukajev vart gjennomført at russisk etterretning. Sjølv avviser han skuldingane og skuldar Rosneft-sjefen for å ha sett opp ei felle for han.

