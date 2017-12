Seks barn døydde i kollisjon mellom tog og skulebuss i Frankrike

To elleve år gamle jenter døydde fredag av skadane, opplyser ei politikjelde.

Torsdag mista fire tenåringar livet i ulykka i landsbyen Millas, nær Perpignan. Dei var alle 12 og 13 år gamle. I tillegg vart 18 skadde, blant dei 14 barn. Det var rundt 20 elevar i alderen 11–15 år om bord på bussen.

Skulebussen vart treft av eit tog ved ein overgang. Det var 25 personar om bord på toget. Ingen av dei vart skadde.

Toga pleier å køyre forbi overgangen i 80 kilometer i timen. Politiet etterforskar no årsaka til ulykka. Philippe Vignes seier på vegner av lokalmyndigheitene i Pyrenees-Orientales at det er uklart om bommen som skal hindre køyretøy i å køyre over spora når tog kjem, var open eller stengt. Vidare har det vore meldingar om at batteria i den automatiske porten nyleg skal ha blitt stolne, forklarar han.

– Det er motstridande rykte. VI må vere svært forsiktige, seier Vignes.

(©NPK)