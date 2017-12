Amerikansk tog som spora av køyrde fortare enn tillate

Det viser opplysningar frå ferdskrivaren, opplyste nestleiar Bella Dinh-Zarr i det føderale organet for gransking av samferdselsulykker, NTSB, på ein pressekonferanse seint måndag kveld.

– Det er for tidleg å seie noko om kvifor toget køyrde så fort, sa Dinh-Zarr.

Ho la til at årsaka til avsporinga så langt er ukjent.

Det var 80 passasjerar og ein besetning på fem om bord på toget då det spora av sør for Seattle klokka 7.34 måndag morgon.

Tre personar mista livet og 72 vart skadde, ti av dei alvorleg, i ulykka som skjedde på jomfruturen til toget på den nye togstrekninga mellom Tacoma og Portland.

Avsporinga skjedde på ei bru over ein motorveg ved DuPont nær Olympia. 13 av dei 14 vognene spora av. Delar av togsettet hamna på motorvegen der nokre vogner trefte fem bilar og to vogntog som passerte under. Alle dei omkomne og skadde var på toget.

Nedoverbakke og sving

Toget var 30 minutt etter oppsett rutetid då ulykka skjedde like etter ein sving.

– Dette er ei strekning med nedoverbakke inn mot svingen, som gjer at togføraren må vere i stand til å bremse på ein kort avstand før overgangen over motorvegen, forklarar John Hiatt, ein privat etterforskar med togsikkerheit som spesialitet, overfor The Seattle Times.

– Ein nedoverbakke som går inn i ein sving. Det er dette ein må handtere. Her må ein berekne godt korleis ein kan senke farten frå 127 kilometer i timen til 48 kilometer i timen. Etter det eg har høyrt, har det vore fleire klagar frå ingeniørar om denne strekningen, seier Hiatt til avisa.

Åtvaringar

For berre nokre veker sidan åtvara lokale styresmakter om at den nye strekninga truleg ikkje var trygg nok til å kunne takle tog i større fart.

Det er sett opp skilt med fartsgrense om lag 3 kilometer før farten må senkjast, og på nytt like før sonen med lågare fart startar, opplyser Kimberly Reason i Sound Transit, selskapet som eig jernbanen.

Toget var på sin første tur på den nye ruta, som er del av eit prosjekt til ein verdi på 1,5 milliardar kroner og som har hatt som mål å korte ned reisetida mellom Seattle og Portland med ti minutt, og fjerne passasjertog frå den gamle strekninga som har mange svingar, enkeltspor gjennom tunnelar og godstogtrafikk.

Etterforskarar kjem til å vere på ulykkesstaden heile tysdag. Det er venta at granskinga vil vare mellom sju og ti dagar før ein kan konkludere med noko, opplyste Dinh-Zarr på pressekonferansen seint måndag kveld.

(©NPK)