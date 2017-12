Ekspert: Spionsaka i Russland er eit klart signal til Noreg 

– Dei fleste statar ser gjennom fingrane med informasjonsinnhenting. Så når ei spionsak, uavhengig av om den er reell eller ikkje, blir blåst opp og offentleggjort, er det alltid eit klart signal statar imellom, seier professor Iver B. Neumann ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI) til Aftenposten.

Berg, som er tidlegare grenseinspektør busett i Kirkenes, vart arrestert av det russiske sikkerheitspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Nøyaktig kva omstende som har leidd til fengslinga, er framleis uklart.

Tysdag vart det klart at han er skulda for å ha tatt imot hemmelege dokument om den russiske flåten og sikta for spionasje. Det er den russiske borgaren Aleksej Zjitnjuk, som er sikta for forræderi, som skal ha overlevert dokumenta til Berg, ifølgje skuldingane. Både VG og TV 2 melder likevel at Zjitnjuk var arrestert allereie før nordmannen kom til Russland.

Forholdet mellom Russland og Noreg vore anstrengt heilt sidan Russlands annektering av ukrainske Krim i 2014.

