IMF meiner ein god brexit-avtale kan styrkje britisk økonomi

– Di meir Storbritannias økonomi er open for handel generelt, deriblant med EU, di større er sjansen for auka produktivitet og vekst, seier Lagarde.

Det internasjonale pengefondets (IMF) prognosar for økonomisk vekst i Storbritannia er lunkne, med ein antatt vekst i BNP på snaue 1,5 prosent i 2018.

– Den britiske økonomien lir av vedtaket om å forlate EU, seier IMF-sjefen.

Uvissa rundt brexit-forhandlingane er òg med på å gjere IMF-prognosane litt varsame.

– Viss forhandlingane går fortare enn venta, kan det auke tilliten til den britiske økonomien. På den andre sida kan eit samanbrot i forhandlingane føre til ei kaotisk skilsmisse og prisfall, seier Lagarde.

Den britiske statsministeren, Theresa May, sa tysdag at ho ønskte seg ein «ambisiøs» brexit-handelsavtale med EU. May vil at Storbritannia skal gå ut av tollunionen og etablere nye økonomiske band til EU.

Sjefforhandlaren til EU, Michel Barnier, har likevel sagt at ein avtale kjem til å gi reduserte handelsrettar for britiske bankar og selskap i EU.

IMF-rapporten slår fast at ein avtale som reduserer handelshindera, og som sørgjer for at arbeidsgivarane har tilgang til arbeidskraft, kan gi gode forhold for vekst. Ein tidleg avtale om ein overgangsperiode vil òg gjere ein exit i mars 2019 mindre vanskeleg og redusere den økonomiske uvissa, heiter det i rapporten.

