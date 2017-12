Myanmar nektar FN-granskar tilgjenge til Rakhine

Lees planlagte Myanmar-besøk i januar neste år er lagt på is etter at styresmaktene i Myanmar har nekta henne tilgjenge til landet. Ho skulle undersøkje menneskerettssituasjonen for rohingyaer i delstaten Rakhine i Myanmar.

– At ein ikkje samarbeider med mitt mandat kan berre reknast som ein sterk indikasjon på at noko veldig forferdeleg går føre seg i Rakhine, akkurat som i resten av landet, seier Lee.

Sidan 25. august har over 620.000 rohingyaer flykta frå Myanmar til Bangladesh etter ein offensiv frå regjeringsstyrkar i delstaten Rakhine. Frå før budde det om lag 400.000 rohingyaer i flyktningleirar i Bangladesh.

