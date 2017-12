Pussy Riot-medlem arrestert etter protest ved kontora til den russisk etterretningstenesta

"Gratulerer med dagen, bødlar!» stod det på plakaten som Aljokhina stilte opp med utanfor FSB-bygningen i Moskva onsdag.

Same dagen feira den russiske tryggingstenesta hundreårsjubileum. 20. desember er òg offisiell merkedag for dei tilsette i tryggingstenesta.

Aljokhina seier til nyheitsbyrået Interfax at ho har vorte skulda for å ha deltatt i ei ulovleg folkeoppsamling. Ein annan aktivist, Olga Borisova, og to fotografar vart òg arresterte.

Begge kvinnene vart stoppa av politiet da Aljokhina prøvde å feste plakaten til inngangen, opplyser ein annan opposisjonsaktivist til nyheitsbyrået AFP.

Ajokhina og dei to andre medlemmene i Pussy Riot vart arresterte i 2012 etter at dei hadde framført ei «pønkebønn» i Frelseskyrkja i Moskva. To av dei vart sitjande i fengsel i to år.

Pussy Riot har sidan vorte oppløyst som band ettersom dei to kvinnene i staden har engasjert seg sterkt for fangerettar og andre kunstprosjekt.

