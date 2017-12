Spionskulda nordmann sit i høgsikringsfengsel

– Det er berre representantar frå ambassaden som har fått møte han, seier Brynjulf Risnes, Bergs norske forsvarer, til NTB.

Han seier Berg sit i eit høgsikringsfengsel, og at hemmeleghaldet er høgt.

– Dette er fengselet som tryggingspolitiet bruker. Vi har enno ikkje fått vite kven den russiske forsvararen er, og det seier jo litt om korleis hemmeleghaldet er der, seier Risnes.

Risnes går ut frå at det er tryggingspolitiet som har utnemnd advokaten, noko som gir grunnlag for å setje spørsmålsteikn ved sjølvstendet til advokaten, ifølgje Dagbladet. Risnes har derfor på vegner av familien bestemt at dei ønskjer å hyre ein uavhengig russisk toppadvokat.

– Den einaste som kan vareta hans interesser, er ein uavhengig advokat. I alt hemmeleghaldet er det ikkje mykje vi kan få gjort, seier Risnes, som førebels ikkje ønsker å seie noko om kven dei vurderer.

– Målet er å få på plass ein advokat før veslejulaftan, seier han.

Risnes sjølv ventar på å få reise til Moskva.

– Eg drar ikkje over før eg veit at det tener til noko, seier forsvararen.

Familien uroar seg

Det russiske tryggingspolitiet FSB arresterte Berg i Moskva 5. desember.

Han er skulda for å ha tatt imot hemmelege dokument om den russiske flåten og er sikta for spionasje. Det er den russiske borgaren Aleksej Zjitnjuk, som er sikta for forræderi, som skal ha gitt Berg dokumenta, ifølgje skuldingane.

Jekaterina Krasnova, pressetalskvinne ved Lefortovo-domstolen, stadfestar overfor nyheitsbyrået Tass at nordmannen er fengsla i to månader fram til 5. februar.

– Familien har heile tida meint at dette er ei misforståing og håpte at saka skulle løyse seg snart. Men dei har no for alvor vorte urolege, seier Risnes.

Signal til Noreg

Risnes seier skuldingane mot Berg kan vere eit forsøk på å straffe Noreg.

– Det er grunn til å tru at dette har politiske undertonar, og mange meiner saka er fabrikkert. Det er ingen grunn til å tru at dette har noko med arbeidet hans å gjere, seier Risnes.

Han får støtte av Russland-ekspert Iver B. Neumann ved Norsk utanrikspolitisk institutt (NUPI), som seier fengslinga er eit klart signal til Noreg.

– Dei fleste statar ser gjennom fingrane med informasjonsinnhenting. Så når ei spionsak, uavhengig av om ho er reell eller ikkje, blir blåst opp og offentleggjord, er det alltid eit klart signal statar imellom, seier Neumann til Aftenposten.

Berg arbeidde ved grensekommissariatet i Sør-Varanger i 25 år fram til 2014, da han vart pensjonist. Ifølgje NRK har han i fleire år vore sterkt engasjert i det norsk-russisk samarbeidet, mellom anna som styremedlem i kunstprosjektet «Pikene på brua»

Spionsiktinga har ei minstestraff på ti års fengsel dersom Berg blir funnen skuldig.

Solberg må løyse saka

Direktør Atle Berge i Ølen betong har fått innreiseforbod til Russland i ti år og vart i 2016 arrestert utanfor heimen sin i Murmansk og avhøyrt av FSB. Han er skulda for å drive verksemd som kan karakteriserast som spionasje i Russland, og i strid med russiske lover.

Han seier til NRK at statsminister Erna Solberg eller utanriksminister Ine Eriksen Søreide må på banen for å få ei løysing på saka.

– Viss slike ting skal løysast, så må det løysast på det høgste nivå i Noreg, seier Berge. Han meiner det ikkje nyttar at lågare rangerte folk frå Utanriksdepartementet held kontakten med Russland.

