Putin vil oppgradera forsvaret

Uttalen kom under eit møte med dei øvste militære leiarane i Russland fredag.

Den russiske presidenten kritiserte der han kalla det aukande tilværet til USA og Nato i Europa og sa at Moskva bør byggja ein kraftig, moderne hær for å verna suvereniteten sin og sikra at interessene til landet er verna.

– Vi må følgje med på forandringane i maktbalansen i verda, først og fremst nær grensene til Russland, sa Putin under møtet.

Nato gjekk tidlegare i desember ut og uttrykte uro for eit russisk rakettsystem som kan bera atomvåpen, og sa at det ser ut til å bryta nedrustingsavtalen INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) frå 1987.

I samsvar med avtalen blei det forbode med alle typar landbaserte kryssarrakettar av mellomdistansetypen, det vil seia med rekkjevidd mellom 500 og 5.500 kilometer.

Bekymringa til Nato knyter seg til russiske kryssarrakettar av typen 9M729. Styresmaktene i Washington skal sitja på opplysningar som tyder på systemet er under utvikling, og at det kan gje Moskva høve til å starta eit atomangrep mot Europa med lite eller ikkje noko varsel.

Fredag slo Putin tilbake og hevda at det er USA som bryt INF-avtalen. Russland hevdar at det amerikanske antirakettsystemet Patriot, som er utplassert i Polen og Romania og er berekna på å avskjera fly og rakettar i lufta og stoppa angrep, kan gjerast om til eit angrepsvåpen mot Russland.

– USA er på veg til å øydeleggja INF-avtalen, hevda Putin fredag.

