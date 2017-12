Trump har signert skattereforma

Trump skreiv under lova i Det ovale kontor i Det kvite hus rett før han skulle på juleferie til landstaden sin Mar-a-Lago i Florida.

– Eg såg på nyheitene i dag tidleg, og alle sa: Vil han halda lovnaden sin, vil han signera avtalen før jul? Og eg ringde til dei under og sa: Gjer han klar, vi må signera han no, sa Trump til journalistar under seansen.

Han har tidlegare uttalt at han ville venta med signeringa til etter nyttår, men fredag endra han meining.

Trump har omtalt skattereforma, som er den største i USA sidan 1986, som ei julegåve til det amerikanske folket. Reforma inneber store kutt i bedriftskatten, større skattefrådrag for familiar og personlege skattytarar, i tillegg til høve til å arva langt meir utan å betala arveavgift.

Trump har skrytt av at reforma inneber dei største skattekutta i amerikansk historie, men dette stemmer ikkje, ifølgje amerikanske media.

Reforma markerer den første store sigeren for Republikanarane i Kongressen etter at Trump blei president.

Trump varsla fredag morgon at han også ville signera eit vedtak om å bruka 4 milliardar dollar på eit amerikansk rakettskjold.

