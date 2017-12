Fleire såra i eksplosjon på supermarknad i St. Petersburg

– Eksplosjonen kom frå ei heimelaga bombe som hadde sprengkraft som svarer til 200 gram TNT, og som dessutan hadde livsfarlege splintar, seier talsperson for etterforskingskomiteen Svetlana Petrenko.

Ifølgje politiet vart bomba funne i eitt av skapa der folk kan leggje frå seg vesker, sekker og baggar før dei går inn i supermarknaden, som ligg nordaust for sentrum av byen.

– Etterforskarane ser på alle moglege årsaker til hendinga, seier ho vidare, og legg til at saka blir etterforska som forsøk på massedrap.

Ikkje livstruande

Ein talsperson for etterforskingseininga seier at ti personar vart sende til sjukehus, men at ingen liv står i fare. Det byrja heller ikkje å brenne, og alle dei andre som var på supermarknaden vart evakuerte.

Ein AFP-korrespondent på staden seier at nødetatane og ein bil frå etterretningstenesta FSB var på staden. FSB etterforskar terrorhendingar, men styresmaktene har så langt ikkje sagt noko om at dei ser hendinga som eit mogleg terrorangrep.

Så langt har ingen vorte arresterte eller mistenkte for å stå bak bomba, og det er heller ingen som har tatt på seg ansvaret for henne.

Avverja angrep

Tidlegare i desember vart det kjent at styresmaktene klarte å avverje eit stort planlagt bombeangrep mot St. Petersburg med hjelp frå den amerikanske etterretningstenesta CIA.

I april vart byen ramma av eit anna bombeangrep da den antatte sjølvmordsbombaren Akbarjon Djalilov tok med seg 14 menneske i døden på t-banen i St. Petersburg.

(©NPK)