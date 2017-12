USA: Færre enn 1.000 IS-krigarar att i Syria og Irak

I ei fråsegn som koalisjonen har sendt Reuters onsdag, heiter det at det takka vere innsatsen frå koalisjonen og koalisjonspartnarane er under 1.000 IS-krigarar igjen, og at dei no blir jakta på i ørkenområde i Syria og det vestlege Irak.

Tala inkluderer ikkje område som er under kontroll av dei syriske regjeringsstyrkane, men president Bashar al-Assads hovudallierte Russland sa også onsdag at kampen mot IS no i det store og heile er over.

Den USA-leidde koalisjonen sa 5. desember at det var under 3.000 IS-krigarar igjen, og Irak erklærte full siger over IS 9. desember.

(©NPK)