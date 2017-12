Omstridd ny politilov vedtatt i Israel

Nasjonalforsamlinga avgjorde likevel at lova ikkje skal gjelde etterforskingar som alt er i gang, etter at partiet til statsminister Benjamin Netanyahu vart skulda for å prøve å beskytte statsministeren, som er under etterforsking for korrupsjon.

Lova vart vedtatt etter fleire dagars debatt og etter omfattande kritikk og store demonstrasjonar mot korrupsjon.

Lova gjer at politiet ikkje lenger på eiga hand kan anbefale tiltale etter at etterforskinga er ferdig. Frå no av må riksadvokaten formelt be politiet om ei anbefaling. Motstandarane av lova meiner den gir politiet munnkorg.

