Tysk fagforeiningsleiar ber SPD gå i koalisjon med Merkel

Alle partar blir skadelidande om ikkje SPD og den kristendemokratiske alliansen mellom CDU og CSU blir einige om ein ny koalisjon, seier Reiner Hoffman, leiaren for DGB, som svarar til LO i Noreg.

Dei første sonderingane om ein ny regjeringskoalisjon blir innleidde 7. januar etter at både kristendemokratane og sosialdemokratane gjekk tilbake ved valet i september.

SPD gjorde det klart at dei ikkje ville inn i ein ny koalisjon med CDU etter fire år som juniorpartnar, men etter at Merkels forhandlingar med Dei Grøne og høgreliberale FDP kollapsa, har SPD motvillig revurdert si haldning.

Men mange medlemmer er framleis skeptiske, og partileiinga vil trenge støtte på ein partikonferanse neste månad for å gå inn i formelle forhandlingar. Resultatet av forhandlingane må også godkjennast i ei uravstemming blant alle partimedlemmene.

Hoffmann seier til avisa Tagesspiegel at sosialdemokratane no har ei moglegheit til å presse gjennom arbeidarvennlege løysingar og reform av EU. Han meiner det vil vere ein stor feil ikkje å ta ansvar.

– Vi treng ei regjering som er handlekraftig og stabil, og som sikrar at det tyske samfunnet ikkje raknar og at EU ikkje blir skadd for godt, seier Hoffmann.

Skeptikarane fryktar at sosialdemokratane igjen blir den tapande part i ein koalisjon og mister endå meir oppslutning.

