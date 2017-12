Dom mot Zuma i sørafrikansk forfatningsdomstol

Opposisjonen tok saka til forfatningsdomstolen fordi parlamentspresidenten unnlét å innleie prosess mot Zuma etter at forfatningsdomstolen avgjorde at Zuma hadde krenkt grunnlova ved ikkje å betale tilbake 15 millionar dollar han hadde brukt til oppussing.

Rettsavgjerda kan opne vegen for riksrett mot den skandaleplaga presidenten, noko som kan tvinge han til å gå av før perioden hans går ut i 2019.

Eininga som etterforskar korrupsjon i Sør-Afrika, anbefalte i 2014 at parlamentet måtte krevje tilbake pengane. Skandalen toppa seg då forfatningsdomstolen kom til at Zuma krenkte sin eid ved ikkje å betale tilbake.

No har forfatningsdomstolen komme til at parlamentspresidenten også har krenkt grunnlova for ikkje å ha tatt skritt for å tvinge Zuma til å betale tilbake og for ikkje å ha laga reglar for når ein president må fjernast.

Zuma gjekk av som leiar for ANC tidlegare i desember, og Cyril Ramaphosa vart valt til ny partileiar. Zuma fortset likevel som president til etter valet i 2019, om han ikkje fell før.

(©NPK)