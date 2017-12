Israel svarer på rakettangrep frå Gazastripa med luftangrep mot Hamas-mål

Hamas-leiar Ismail Haniyeh var blant dei som deltok i demonstrasjonane mot den amerikanske presidenten. Det var òg demonstrasjonar fleire stader på Vestbreidda, der det kom til samanstøytar mellom demonstrantar som kasta stein og brennande bildekk mot israelske soldatar.

Fleire tusen palestinarar deltok i demonstrasjonar på Vestbreidda og på Gazastripa, ifølgje ei talskvinne for det israelske forsvaret (IDF).

Ifølgje dei palestinske helsestyresmaktene vart rundt 20 palestinarar såra av skot på Gazastripa, to av dei med livstruande skadar. Fleire titals andre vart skadde av tåregass. På Vestbreidda vart det òg meldt om fleire palestinarar med skotskadar, ifølgje dei palestinske helsestyresmaktene.

Bomba Hamas-mål

Tidlegare på fredagen gjennomførte Israel luftangrep mot to Hamas-mål nord på Gazastripa som svar på at tre rakettar vart skotne frå Gazastripa mot Israel. Stridsvogner skaut òg mot Gazastripa som svar på rakettangrepet, opplyser IDF fredag ettermiddag.

Ein talsperson for det Hamas-drivne helsedepartementet på Gazastripa seier at ingen vart drepne eller såra.

Held Hamas ansvarleg

Det israelske luftvernsystemet Iron Dome skaut ned to av dei tre rakettane, ifølgje IDF. Den tredje raketten trefteein bygning i Shaar Hanegev, ifølgje den israelske avisa Haaretz. Heller ikkje der vart det meldt om såra.

Rakettangrepet er det første sidan 18. desember, da ein rakett slo ned i bakgarden til eit leilegheitsbygg i Hof Ashkelon og ein annan rakett fall ned over eit område der det ikkje bur folk.

Det er ofte ytterleggåande fraksjonar som skyt rakettane mot Israel, men Israel held Hamas ansvarleg for alle angrep som kjem frå Gaza.

Israel angreip med 30 rakettar

Ifølgje Haaretz har Hamas arrestert fleire salafistar som skal ha vore direkte ansvarlege for rakettangrepet mot Israel fredag, og Hamas har sett i verk tiltak for å hindre ytterlegare angrep, ifølgje avisa.

Samtidig har Hamas via fleire kanalar, blant dei den egyptiske tryggingstenesta, uttalt at Hamas ikkje har noka interesse av ei ytterlegare eskalering av konflikten med Israel. Men tidlegare denne månaden tok Hamas-leiar Ismail Haniyeh til orde for ein ny palestinsk intifada som følgje av at USAs president Donald Trump sa han anerkjenner Jerusalem som Israels hovudstad.

Sidan da har det vore sendt rundt 30 rakettar frå Gazastripa mot Israel, det største talet sidan den siste israelske offensiven mot Hamas sommaren 2014.

