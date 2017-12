Stoltenberg: Nato girar opp Russland-dialog i 2018

Nato og Russland tok i 2016 opp igjen dei direkte samtalane på ambassadørnivå, to år etter at forholdet nådde sitt kjøligaste nivå sidan den kalde krigen på grunn av Ukraina-krisa. I år hadde partane det første møtet på øvste militære nivå.

– Eg ventar at det blir fleire møte og òg meir bruk av denne forma for direktekommunikasjon på militært nivå. Så det ligg an til at vi held fram framover både med politisk dialog og med kommunikasjon på militært nivå, noko heile alliansen står bak, seier Stoltenberg i eit intervju med det tyske nyheitsbyrået DPA.

USA meiner likevel at meir dialog ikkje nødvendigvis er jamstilt med normalisering. Utanriksminister Rex Tillerson avviste denne månaden eit tysk krav om at Nato må intensivere dialogen.

– Vi støttar dialog der det gir meining, sa Tillerson på eit Nato-møte og la til at det ikkje kjem på tale å «gå tilbake til regulære kalendermøte» før Russland handterer Vestens uro over Ukraina og hybridkrigføring.

Men Stoltenberg strekar under at det er viktig å halde kommunikasjonskanalane opne.

– Vi har behov for å handtere det faktumet at vi ser eit meir sjølvsikkert Russland i aust. Samtidig er bodskapen frå Nato at vi ikkje ønskjer ein ny kald krig. Vi ønskjer ikkje eit nytt våpenkappløp, og vi ønskjer politisk dialog med Russland, seier Stoltenberg.

– Denne dialogen er ikkje enkel, men Russland er naboen vår, og Russland er her for å bli, legg han til.

