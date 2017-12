Trump heidra med kinesisk statue som framstiller han som hund

Det er eit kjøpesenter i provinshovudstaden Taiyuan i Shanxi sørvest for Beijing som har sett opp statuen, som førestiller ein enorm kvit hund med gult hår, gule "Angry Birds"-vinkla augnebryn og eit raudt skjerf rundt halsen. Dessutan løftar hunden ein peikefinger på Trumpsk vis.

Høvet er at det kinesiske nyttåret 16. februar, som markerer starten på hundens år. Hunden er eitt av tolv dyr som har eigne dyreteikn. At det er akkurat Trump som får merksemda, kjem av at han vart fødd i 1946, som òg var eit hundens år. I tillegg var forgjengarane George W. Bush og Bill Clinton begge fødde i hundens år.

Ifølgje den kinesiske astrologien er menneske som er fødde i hundens år ekstremt lojale, og dei går rett på sak. Dei har òg kraftig rettferdssans. Men dei kan òg vere sta, irritable og lèt seg lett hisse opp.

(©NPK)