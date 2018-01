200 danske soldatar blir utplasserte i Estland

Danskane skal saman med estiske kollegaer halde til på ein tidlegare sovjetisk base ved byen Tapa. Midtvegs mellom hovudstaden Tallinn og den russiske grensa, skal soldatane verke avskremmande på Russland, som etter annekteringa av Krim igjen er ein sentral del av fiendebildet for vesten.

Den danske bataljonssjefen, oberstløytnant Steen Wegener, trur det er liten fare for å komme i kamp med russarane.

– Det er jo det vi i ytste konsekvens kan bli utsette for. Det er derfor ein sender soldatar og ikkje sivile. Men risikoen for at det skjer er forsvinnande liten, seier offiseren.

Derimot kan dei danske soldatane belage seg på hyppige øvingar for å minne russarane på at dei er der.

– Hovudoppgåva blir å vere synlege der borte og dermed sende eit signal om solidaritet med esterane, seier Wegener.

