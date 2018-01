Israel festar grepet om Jerusalem

Lova, som vart vedtatt med 64 mot 52 stemmer natt til tysdag, pålegg framtidige leiarar å be om velsigning frå Knesset før dei gir slepp på dei palestinske områda i Jerusalem, skriv den israelske avisa Haaretz.

Israel okkuperte Aust-Jerusalem i 1967 og har seinare annektert denne delen av byen. FNs tryggingsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovleg.

Israel legg krav på Jerusalem som sin «evige og udelelege hovudstad», noko USAs president Donald Trump nyleg vart den første utanlandske statsleiaren til å slutte opp om.

Knesset vedtok lova natt til tysdag. Framlegget kom frå det ytterleggåande høgrepartiet Jødisk heim.

– Vi har sørgd for at Jerusalem ikkje blir delt, sa utdanningsminister Naftali Bennett etter avrøystinga. Han er leiar for Jødisk heim.

Forhandlingsleiar for palestinarane gjennom mange år Saeb Erekat, som òg er generalsekretær i Den palestinske frigjeringsorganisasjonen PLO, meiner Israel no utnyttar dei nye signala frå Washington.

– Palestinarane vil kjempe mot forsøka frå USA og Israel på å tvinge på oss løysingar, seier han.

