Kyrkjegjengarar drepne i Nigeria

Mennene opna eld mot kyrkjegjengarane rundt 0.30 måndag, seier Ugochi Olugbo, som er i slekt med eitt av offera. Angrepet skjedde i samband med ei nyttårsgudsteneste i Omoku, rundt 90 kilometer nord for hamnebyen Port Harcourt

14 personar døydde på staden, mens 12 fekk skotskadar og vart sende til sjukehus, opplyser ei anonym kjelde i det lokale politiet. Polititalsperson Nnamdi Omoni kunne ikkje bekrefte talet på drepne.

– Politisjef Ahmed Zaki har sett i gang ein jakt på desse bandittane for å sørgje for at dei blir arresterte og stilte for retten, seier Omoni.

Angrepet skjedde i delstaten Rivers. Trass i stor oljerikdom, er regionen fattig og blir herja av mektige gjengar som ofte kjempar om territorium.

