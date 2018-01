Bannon med knallhard kritikk av Trump-medarbeidarar i ny bok

Delar av innhaldet i «Fire and Fury» av Michael Wolf blir referert av avisa The Guardian, som har fått tilgang til boka.

På møtet i Trump Tower i juni 2016 deltok både sonen til Trump, Donald Trump junior, og svigersonen Jared Kushner. Dei hadde samtalar med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja, som visstnok sat på informasjon som kunne skade Hillary Clinton.

Fleire ekspertar har tidlegare uttalt at møtet låg tett opptil forræderi, ettersom familiemedlemmene til Trump trudde dei skulle få informasjon som stamma frå styresmaktene i Russland. No ser det ut til at Bannon er einig i den framstillinga.

I boka kallar han møtet «svikefullt», «upatriotisk» og «bad shit», ifølgje The Guardian. Han seier òg at møtet burde ha vore rapportert til det føderale politiet FBI.

Bannon spår at Russland-granskinga til spesialetterforskar Robert Mueller i stor grad kjem til å dreie seg om kvitvasking av pengar. Både Donald Trump junior og Kushner kjem til å få hard medfart av etterforskarane, trur den tidlegare Trump-rådgivaren.

(©NPK)