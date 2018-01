Donald Trump med ny støtte til opprøret i Iran

Etter fleire dagar med demonstrasjonar mot styresmaktene i Iran, var det tilhengarane av regimet sin tur til å strøyme ut i gatene for å protestere mot «oppviglarane». Revolusjonsgarden slår like godt fast at protestdemonstrasjonane mot regimet er over.

– I dag har vi sett slutten på konspirasjonen, sa sjefen for Revolusjonsgarden, Mohammed Ali Jafari onsdag.

Det statlege iranske fjernsynet viste bilete frå massemønstringa. Store menneskemengder i byar som Ahvaz, Kermanshah og Gorgan ropte taktfast «Vår leiar, vi er klar til innsats».

Demonstrantane veiva med iranske flagg og bilete av den øvste leiaren, ayatolla Ali Khamenei. Fleire bar òg på plakatar med bodskapen «Død over oppviglarane».

Demonstrasjonane til støtte for regimet onsdag kjem etter seks dagar med uro fleire stader i Iran. Demonstrasjonane starta i den konservative storbyen Mashhad som ein protest mot høg prisstiging og arbeidsløyse under den moderate presidenten Hassan Rouhani.

Protestane var i større grad retta mot heile regimet og spreidde seg raskt til andre delar av landet. Minst 21 menneske har mista livet, og fleire hundre er arresterte.

Utanlandske fiendar

Khamenei skulda denne veka utanlandske «fiendar» for å stå bak demonstrasjonane, men nemnde verken land eller personar.

Donald Trump har dei siste dagane tvitra om protestane. Også onsdag gav han sin støtte til regimekritikarane.

– De vil sjå stor støtte frå USA på eit passande tidspunkt, skreiv Trump onsdag.

Tilliten til USA blir svekt

Nupi-forskar Ketil Selvik meiner støtteerklæringane frå Trump, ikkje er til hjelp, tvert imot.

Sjølv om dei færraste i Iran kjøper påstandane frå regimet om at det står utanlandske krefter bak protestaksjonane, er det òg mange som ikkje ønskjer ein revolusjon av frykt for at han kan løyse ut ei valdeleg destabilisering.

Iran-eksperten meiner at mange iranarar opplever at dei er under angrep frå Saudi-Arabia, Israel og USA, og ser med uro på situasjonen i nabolanda Irak og Syria, der stabiliteten og tryggleiken har gått tapt.

– Tilliten til USA under Donald Trump er fallande blant iranarane. Fleire føler seg trua, seier Selvik.

Sjølv reformtilhengarane, som støtta dei førre protestane, har fordømt valdsbruken. Mange iranarar har trekt seg frå protestane på grunn av valdsepisodane. Demonstrasjonane i 2009 var i det store og heile fredelege.

Situasjonen må betrast

Men reformtilhengarane er like klare i bodskapen til det iranske regimet, nemleg at dei er nøydde til å gjere noko med den økonomiske situasjonen, som faktisk var den utløysande årsaka til protestane.

– Styresmaktene må ta inn over seg den leie situasjonen i landet, tvitra Mohammad Taghi Karroubi. Far hans, Mehdi Karroubi, sit framleis i husarrest etter at han støtta demonstrasjonane i 2009.

Mange kjøper heller ikkje påstandane frå styresmaktene om at det står utanlandske krefter bak.

– Eg er ikkje einig i det. Folk har nådd eit stadium der dei ikkje lenger kan tolerere situasjonen. Det har gått hol på misnøya, og det er den vi no kan sjå i gatene, seier den 54 år gamle Soraya Saadaat, som sjølv ikkje har jobb.

