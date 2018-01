Månadslang protest varsla i Honduras

Varselet kjem i forkant av at Hernandez blir teken i eid for ein ny periode 27. januar.

Opposisjonen har kravd at den andre valomgangen mellom Hernandez og opposisjonskandidat Salvador Nasralla 26. november i fjor blir annullert. Dei meiner det har gått føre seg valfusk, og utanlandske observatørar seier dei merkte seg avvik ved valet.

Etter valet gjennomførte opposisjonen fleire demonstrasjonar og vart møtt av eit stort oppbod politi og soldatar. Minst 31 menneske vart drepne i samanstøytane, ifølgje menneskerettskommisjonen i landet.

Førre månad sa USA at landet anerkjenner Hernandez som valvinnar. Den konservative 49-åringen får støtte frå Washington for sin politikk som skal hindre straumen migrantar frå Honduras til USA. 64 år gamle Nasralla innrømde nederlaget etter at USA gjekk offentleg ut og støtta Hernandez, men gjekk inn i striden igjen etter at Opposisjonsalliansen mot diktaturet kravde at valet vart annullert.

– Vi har ein strategi som vi skal utvikle i løpet av januar, seier Nasralla. Strategien inneber «protesthandlingar», inkludert ein marsj i den nest største byen San Pedro Sula laurdag.

– Ingen bør lystre ein regjering som tilranar seg makta, seier koordinator for opposisjonen Manuel Zelaya, som på ein pressekonferanse sa at Nasralla er den rettmessige presidenten i landet.

