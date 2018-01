Sør-Korea: – Nord-Korea villig til direkte kommunikasjon

Det sørkoreanske departementet for foreining seier nordkoreanarane onsdag varsla at dei vil opprette direktelinja igjen.

– Nord-Koreas KCTV seier Nord-Korea vil opne ein kanal for dialog med styresmaktene i Seoul klokka 15.30 måndag, seier ein talsmann for departementet.

Sørkoreanske medium siterer ein tenestemann i nord og rapporterer at leiar Kim Jong-un sette pris på at regjeringa i sør støttar tilbodet hans. Leiaren for Nord-Koreas styresmakt for kontakt med nabolandet seier landet vil opne kanalen i grensebyen Panmunjom, melder nyheitsbyrået Yonhap i Sør-Korea.

Nord-Koreas vilje til dialog kjem etter at Sør-Korea dagen før inviterte til høgnivåsamtalar 9. januar for å diskutere forholdet mellom landa og ei eventuell deltaking frå nord i dei olympiske vintervekene som blir arrangert i sør i februar. Dette var igjen eit svar på at Kim i sin nyttårstale antyda at det kunne vere aktuelt å sende ein OL-delegasjon.

(©NPK)