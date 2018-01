Tonnevis av poteter trilla ut av velta lastebil

Lastebilen køyrde av vegen mellom Kristinehamn og Bäckhammar i Värmland tysdag kveld. Sjåføren kom uskadd frå uhellet, men halve potetlasta gjekk bokstaveleg talt «åt skogen», som det heiter hos «söta bror». Lastebilen velta nemleg ut av vegen og inn mot skogen.

– Det er poteter overalt, seier operasjonsleiar Lars Edwall i redningstenesta til avisa Nya Wermlands-Tidningen.

– Det vart litt potetmos. Ei gravemaskin er på staden for å ta unna det verste, seier Edwall til avisa GT. Han legg til at det ikkje var glatt på staden og at årsaka til ulykka ikkje er kjent.

Potetene var på veg til snacksprodusenten OLW for å bli til potetgull.

